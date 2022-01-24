Лукашенко собрался перебросить армию к границе с Украиной и назвал причину

Александр Лукашенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной целый контингент беларусской армии. По его словам, такие действия необходимо применить для защиты, поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе свои войска.

Об этом сообщает Пул Первого.

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"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю зачем", – сказал Лукашенко.

Также он добавил, что Беларусь и Россия якобы давно объявили о планах провести совместные учения на границе с Украиной.

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Военные учения Беларуси и России