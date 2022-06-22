Лукашенко терміново полетів до Путіна

Лукашенко з Путіним щось вирішуватимуть / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
У Білорусі спостерігається якась нервова обстановка. Вранці 22 червня стало відомо, що Білорусь риє окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. А вдень – самопроголошений лідер країни терміново вилетів з Орші до Санкт-Петербурга своїм літаком Boeing 737-800. ЗМІ пишуть, що це не є одноденний візит.
Візит
Російські пропагандистські медіа зазначають, що Путін зустрінеться із Лукашенком у Санкт-Петербурзі у суботу, 25 червня. До цього очікували, що російський міжнародний злочинець сам прибуде до Білорусі.
Напередодні російський прем'єр Михайло Мішустін повідомив, що Путін та Лукашенко зустрінуться у рамках "Форуму регіонів Білорусі та Росії", який пройде у Гродно з 30 червня по 1 липня. Однак раптовий виліт Лукашенка до Петербурга ставить під питання приїзд Путіна до Білорусі.
Окопи
Telegram-канал "Україна 24" повідомляє, що Білорусь риє окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. На прикордонних територіях країна також поновила дислокацію блокпостів.
У ЗМІ також потрапила карта окопів, яка, мабуть, має свідчити, звідки на Білорусь готувався напад ще взимку.
Обстановка
- Днями Лукашенко вирішив посилити свої кордони. Відомо, що до семи батальйонів Білорусі продовжують виконувати свої завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону. Йдеться про Брестську та Гомельську області.
- За даними Міноборони України, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях загалом близько 3,5-4 тисяч солдатів.
- Раніше радники голови Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад з боку Білорусі.