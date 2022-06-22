Лукашенко срочно полетел к Путину

Лукашенко с Путиным будут что-то решать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Беларуси наблюдается какая-то нервная обстановка. Утром 22 июня стало известно, что Беларусь роет окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. А днем – что самопровозглашенный лидер страны срочно вылетел из Орши в Санкт-Петербург своим самолетом Boeing 737-800. СМИ пишут, что это не однодневный визит.
Визит
Российские пропагандистские медиа отмечают, что Путин встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня. До этого ожидали, что российский международный преступник сам прибудет в Беларусь.
Накануне российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в рамках "Форума регионов Беларуси и России", который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля. Однако внезапный вылет Лукашенко в Петербург ставит под вопрос приезд Путина в Беларусь.
Окопы
Telegram-канал "Украина 24" сообщает, что Беларусь роет окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. На приграничных территориях страна также обновила дислокацию блокпостов.
В СМИ также попала карта окопов, которая, наверное, должна свидетельствовать, откуда на Беларусь готовилось нападение еще зимой.
Обстановка
- На днях Лукашенко решил усилить свои границы. Известно, что до семи батальонов Беларуси продолжают выполнять свои задачи по усилению украинско-белорусской границы. Речь идет о Брестской и Гомельской областях.
- По данным Минобороны Украины, Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях в общей сложности это около 3,5-4 тысяч солдат.
- Ранее советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси.