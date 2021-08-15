Люди шукають своїх рідних. На Гаїті через землетрус загинули більше 300 осіб (фото, відео)

На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала / Фото: колаж "Сьогодні"
На Гаїті стався потужний землетрус, в результаті якого загинули не менше 304 осіб і більше 1800 отримали поранення. Влада вже заявила, що регіонам завдано "великої шкоди", і оголосили надзвичайний стан на місяць.
Про це повідомляє ВВС.
Що сталося?
На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала. Через нього обвалилися будівлі, включаючи церкви і готелі.
За даними Геологічної служби США епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. А тремор відчувався в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс і в сусідніх країнах.
"Багато будинків зруйновані, люди мертві, деякі знаходяться в лікарні", – сказала Крістелль Сент-Ілер, що живе недалеко від епіцентру НП.
Прем'єр-міністр Аріель Генрі заявив, що влада мобілізувала команду для роботи з надання допомоги.
"Найголовніше – відновити якомога більше тих, хто вижив під завалами. Ми дізналися, що місцеві лікарні, зокрема лікарні Ле-Ке, переповнені пораненими і зламаними людьми", – сказав він.
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Що кажуть очевидці?
"Повільно, сильно і протягом дуже довгих секунд земля на Гаїті тряслася 14 серпня 2021 року біля 8:30 ранку", – написав головний редактор гаїтянської газети Le Nouvelliste Франц Дюваль.
За його словами, два готелі були серед зруйнованих будівель в місті Ле-Ке, а місцева лікарня переповнена. Також, більшість церков і готелів на південному узбережжі впали або отримали серйозні пошкодження.
"Вулиці наповнені криками. Люди шукають рідних або ресурси, медичну допомогу, воду", – сказав глава єпископальної церкви в Ле-Ке Архідиякон Абіад Лосама.
А 34-річна жителька столиці Порт-о-Пренс розповіла журналістам, що її розбудив землетрус і що її ліжко тряслося.
"Я прокинувся, і у мене не було часу надіти взуття. Ми пережили землетрус 2010 року, і все, що я міг зробити, це бігти. Пізніше я згадав, що мої двоє дітей і мама все ще були всередині. Мій сусід увійшов і велів їм вийти. Ми побігли на вулицю", – сказала вона.
Реакція США
"В той час, який вже є важким для народу Гаїті, я засмучений руйнівним землетрусом", – сказав президент США Джо Байден.
Він заявив, що USAID працюватиме над підтримкою зусиль по "оцінці збитків та допомоги у відновленні тих, хто був поранений, і тих, хто тепер повинен відновлювати".
У той же час, раніше геологічна служба США попереджала, що землетрус може призвести до загибелі і поранень тисяч людей. Крім того, за її спостереженнями, в регіоні відчувалося кілька афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,8.
Відзначимо, що землетрус на Гаїті стався на тлі політичної кризи в країні після вбивства її президента в минулому місяці.
Нагадаємо:
- рятувальники повідомили про підземний поштовх в Івано-Франківській області – в селі Манява Богородчанського району негативних наслідків не спостерігається.
- також в селі Пасічна Надвірнянського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 2,6 за шкалою Ріхтера, жертв і постраждалих немає.