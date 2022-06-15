Макрон, Драгі та Шольц таки приїдуть до Києва перед важливим рішенням для України

Візит лідерів Франції, Італії та Німеччини відбудеться незабаром. Фото: колаж "Сьогодні"

Візит лідерів Франції, Італії та Німеччини відбудеться напередодні подання оцінки Єврокомісії того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку нашій країні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставлених дипломатів та посадових осіб у європейських столицях.

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Так, Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц зустрінуться з Володимиром Зеленським та покажуть потужну демонстрацію західної солідарності з Україною.

Візит лідерів відбудеться напередодні подання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо статусу для України.

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