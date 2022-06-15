Макрон, Драги и Шольц таки приедут в Киев перед важным решением для Украины

Визит лидеров Франции, Италии и Германии состоится совсем скоро. Фото: коллаж "Сегодня"

Визит лидеров Франции, Италии и Германии состоится накануне представления оценки Еврокомиссии того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Они встретятся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку нашей стране.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и должностных лиц в европейских столицах.

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Так, Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц встретятся с Владимиром Зеленским и покажут мощную демонстрацию западной солидарности с Украиной.

Визит лидеров состоится накануне представления оценки Европейской комиссией того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по статусу для Украины.

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Ведущие лидеры собрались в Украину