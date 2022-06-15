Макрон, Драги и Шольц таки приедут в Киев перед важным решением для Украины

Визит лидеров Франции, Италии и Германии состоится совсем скоро. Фото: коллаж "Сегодня"
Визит лидеров Франции, Италии и Германии состоится накануне представления оценки Еврокомиссии того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Они встретятся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку нашей стране.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и должностных лиц в европейских столицах.
Так, Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц встретятся с Владимиром Зеленским и покажут мощную демонстрацию западной солидарности с Украиной.
Визит лидеров состоится накануне представления оценки Европейской комиссией того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.
Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по статусу для Украины.
Ведущие лидеры собрались в Украину
- Трех ведущих политиков ЕС из Германии, Франции и Италии вскоре можно будет увидеть в Киеве. По информации Bild am Sonntag, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок. Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF заявил, что канцлеру Олафу Шольцу пора определиться с позицией Берлина относительно войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.
- Отметим, что 14 июня в посольстве Франции в Украине опровергли заявление первого советника посла Франции Бруно Коссанеля по поводу возможного визита в Украину президента Эммануэля Макрона.
- Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Говорили, в частности, о европейской перспективе Украины.