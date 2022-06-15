Макрон назвав два варіанти закінчення війни в Україні

Макрон заявив, що Україні «доведеться» вести переговори із Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні та Європі в якийсь момент доведеться вести переговори з Росією щодо війни.

Про це він сказав, виступаючи перед французькими військовими у Румунії, повідомляє CNN.

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"Єдиний бажаний кінець конфлікту – це або військова перемога України, або переговори у якийсь момент, тому що бойові дії припинилися, тому в якийсь момент ми маємо поговорити", – сказав Макрон.

Французький лідер також заявив, що Франція не перебуває у стані війни з Росією, попри європейську підтримку України.

"Труднощі, в які ми всі потрапили, полягають у тому, що поки що ми засуджуємо, ми санкціонуємо, ми підтримуємо українців у їхній боротьбі, але ми не воюємо з Росією", – сказав він.

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Макрон також додав, що нинішнє розгортання французьких сил на східному фланзі НАТО посилиться, не уточнивши подробиць.

За даними французьких збройних сил, Франція має близько 500 військовослужбовців, дислокованих у Румунії під командуванням НАТО, поряд із винищувачами та літаками-розвідниками, а також близько 300 військовослужбовців у Польщі та Естонії.

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