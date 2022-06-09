"Хіба хтось говорив з Гітлером?" Дуда розкритикував Макрона та Шольца за переговори з Путіним (відео)

Президент Польщі вважає, що ці переговори ні до чого не приведуть

Анджей Дуда розкритикував лідерів Франції та Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, ці переговори ні до чого не приведуть.

Про це Дуда розповів виданню Bild.

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"Я вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо канцлером Шольцем, президентом Еммануелем Макроном. Ці переговори ні до чого не приводять", – заявив президент Польщі.

За його словами, дані переговорів швидше мають ефект "свого роду легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні".

"А якби хтось розмовляв так з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Якби хтось казав, що Адольф Гітлер має зберегти обличчя. Що ми маємо робити це, щоб Гітлер не почував себе приниженим. Я не чув таких голосів про Гітлера", – додав Дуда.

Шольц розкрив Зеленському, про що говорив з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Представник німецького уряду розповів, що Шольц повідомив Зеленського про свою останню телефонну розмову з президентом Росії Путіним та президентом Франції Макроном 28 травня. Про це пише видання Spiegel.

"Вони домовилися, що потрібно зробити все, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо морським шляхом", – сказав представник уряду Німеччини.

Шольц та Зеленський продовжать говорити про те, як підтримати Україну та "залишатися в тісному контакті".

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Сам Зеленський повідомив, що під час переговорів також обговорювалося становище українських військовополонених.

"Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Вказав на важливість прийняття рішень для інтеграції України до Євросоюзу", — написав він у Twitter.

Раніше ми розповідали, що президент Франції Еммануель Макрон 22 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Французький лідер годину обговорював припинення вогню в нашій країні, але так і не зміг домовитися.

Також президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через загострення ситуації на Донбасі.