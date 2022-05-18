Марія Захарова відкрито погрожує Фінляндії військовим сюрпризом

Марія Захарова прокоментувала прагнення Швеції вступити до НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська відповідь на рішення Фінляндії вступити до НАТО стане сюрпризом, але заходи будуть військовими. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пишуть російські ЗМІ.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення відповідне прийматиметься, враховуючи весь комплекс факторів та особливості того, як розвиватиметься членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих усіх параметрів прийматиметься рішення, але насамперед, звичайно, воно за військовими", – прокоментувала вона прагнення Фінляндії вступити до НАТО.

Передісторія

18 травня Фінляндія та Швеція подали свої заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. (НАТО) після того, як вторгнення Росії в Україну поклало край десятиліттям військового неприєднання.

Реклама

Заявки про вступ стикаються з опором з боку члена НАТО Туреччини, яка погрожувала заблокувати їх через звинувачення в тому, що скандинавські сусіди є притулком для озброєних груп, які виступають проти Анкари. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Насамперед ми не скажемо "так" вступу в НАТО, організацію з безпеки, тим, хто вводить санкції проти Туреччини. Тому що тоді НАТО перестає бути організацією з безпеки. Ми не можемо сказати "так". Нас не можуть знову вжалити там, де нас ужалили раніше", – зазначив він.

Гельсінкі, Стокгольм та інші західні союзники зберігають оптимізм щодо того, що вони зможуть подолати заперечення Туреччини.

Путін на саміті ОДКБ дав зрозуміти, що реакція РФ на вступ Швеції до НАТО буде іншою, ніж у випадку з Україною.