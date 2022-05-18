Мария Захарова открыто грозит Финляндии военным сюрпризом

Мария Захарова прокомментировала стремление Швеции вступить в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, и меры будут военными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", – прокомментировала она стремление Финляндии вступить в НАТО.

Предыстория

18 мая Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) после того, как вторжение России в Украину положило конец десятилетиям военного неприсоединения.

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Заявки о вступлении сталкиваются с сопротивлением со стороны члена НАТО Турции, которая пригрозила заблокировать их из-за обвинений в том, что скандинавские соседи служат убежищем для вооруженных групп, выступающих против Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

"Прежде всего мы не скажем "да" вступлению в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать "да". Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше", – отметил он.

Хельсинки, Стокгольм и другие западные союзники сохраняют оптимизм в отношении того, что они смогут преодолеть возражения Турции.

Путин на саммите ОДКБ дал понять, что реакция РФ на вступление Швеции в НАТО будет другой, чем в случае с Украиной.