Медведєв захворів, а Лавров і Шойгу – пропали. Топ-чиновники РФ не прийшли в штаб після виборів

У Медведєва (зліва) проблеми зі здоров'ям, а чому не прийшли Лавров (зверху) і Шойгу? Колаж "Сьогодні"

Заступник голови Ради безпеки РФ, голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв не прийшов до штабу своєї політичної сили після завершення голосування на виборах в Держдуму через хворобу.

Про це повідомив секретар Генради партії Андрій Турчак, пише Медуза.

Крім того, не з'явилися в штаб й інші перші особи партії – міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу. Але причина їх відсутності невідома.

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"Тільки що розмовляв з головою партії Дмитром Анатолійовичем Медведєвим. Він захворів, у нього сильний кашель, він не зміг сьогодні бути разом з нами. Але він просив всім вам передати величезні слова подяки", – сказав Турчак

Вибори в Держдуму РФ

Підрахунок голосів в Росії ще не закінчений, але після обробки 80% протоколів стало зрозуміло, що вибори в Держдуму, судячи з усього, виграє "Єдина Росія", яка набирає в районі 50%. Також в російський парламент, скоріш за все, пройдуть КПРФ, ЛДПР і "Нові люди".

Але чи законно перемагає путінська партія? Напередодні на виборах в Держдуму помітили маніпуляції з явкою виборців. Так, в деяких містах РФ і в окупованому українському Севастополі відбувалося щось дивне: станом на 15:00 явка була більшою, ніж на 18:00. До кінця дня загальні дані чомусь зменшувалися.

Крім того, жителям окупованих районів Донбасу Росія масово роздавала паспорти, щоб вони змогли голосувати, що порушує закони і українські, і міжнародні. Людей автобусами примусово звозили до виборчих дільниць.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори в Держдуму РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

В свою чергу Європарламент в нещодавній доповіді закликав ЄС не визнавати російський парламент в разі, якщо вибори пройдуть з порушеннями.