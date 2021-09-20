Вибори без вибору. Путінська партія зберігає конституційну більшість в Держдумі РФ

З 17 по 19 вересня росіяни обирали депутатів Держдуми восьмого скликання, а також брали участь у низці регіональних виборів

Вибори проходили в Росії з 17 по 19 вересня. Фото: колаж "Сьогодні"

Партія "Єдина Росія" зберігає конституційну більшість у Держдумі РФ.

Про це повідомили в ЦВК за підсумками перевірки 67,41% протоколів.

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За даними виборчкому, крім "Єдиної Росії" до Держдуми пройдуть КПРФ, ЛПДР, "Справедлива Росія – За правду" і "Нові люди". Іншим партіям не вдалося набрати необхідних 5% голосів виборців.

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Вибори на території чужої держави

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Нагадаємо, раніше ВР України звернулася до світової спільноти із закликом не визнавати вибори в Держдуму РФ у Криму і на Донбасі.

На засіданні РНБО 17 вересня було вирішено почати вводити санкції проти всіх учасників виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни. Будуть піддані санкціям навіть іноземні спостерігачі.

У 2018 році Верховна Рада підтримала проєкт постанови про невизнання виборів президента РФ Володимира Путіна в окупованих Криму і Севастополі. "За" проголосували 255 парламентаріїв.