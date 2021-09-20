Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Вибори без вибору. Путінська партія зберігає конституційну більшість в Держдумі РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
20 вересня, 08:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З 17 по 19 вересня росіяни обирали депутатів Держдуми восьмого скликання, а також брали участь у низці регіональних виборів
Вибори проходили в Росії з 17 по 19 вересня. Фото: колаж "Сьогодні"
Вибори проходили в Росії з 17 по 19 вересня. Фото: колаж "Сьогодні"

Партія "Єдина Росія" зберігає конституційну більшість у Держдумі РФ.

Про це повідомили в ЦВК за підсумками перевірки 67,41% протоколів.

Реклама

За даними виборчкому, крім "Єдиної Росії" до Держдуми пройдуть КПРФ, ЛПДР, "Справедлива Росія – За правду" і "Нові люди". Іншим партіям не вдалося набрати необхідних 5% голосів виборців.

Читайте також:

Навальному не дали проголосувати за кандидатів до Держдуми

Вибори на території чужої держави

Реклама

Нагадаємо, раніше ВР України звернулася до світової спільноти із закликом не визнавати вибори в Держдуму РФ у Криму і на Донбасі.

На засіданні РНБО 17 вересня було вирішено почати вводити санкції проти всіх учасників виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни. Будуть піддані санкціям навіть іноземні спостерігачі.

У 2018 році Верховна Рада підтримала проєкт постанови про невизнання виборів президента РФ Володимира Путіна в окупованих Криму і Севастополі. "За" проголосували 255 парламентаріїв.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.7

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти