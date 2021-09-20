Медведев заболел, а Лавров и Шойгу – пропали. Топ-чиновники РФ не пришли в штаб после выборов

У Медведева (слева) проблемы со здоровьем, а почему не пришли Лавров (сверху) и Шойгу? Коллаж "Сегодня"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не пришел в штаб своей политической силы после завершения голосования на выборах в Госдуму из-за болезни.

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, пишет Медуза.

Кроме того, не явились в штаб и другие первые лица партии – министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Но причина их отсутствия неизвестна.

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"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", – сказал Турчак

Выборы в Госдуму РФ

Подсчет голосов в России еще не закончен, но после обработки 80% протоколов стало понятно, что выборы в Госдуму, судя по всему, выиграет "Единая Россия", которая набирает в районе 50%. Также в российский парламент, вероятней всего, пройдут КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

Но законно ли побеждает путинская партия? Накануне на выборах в Госдуму заметили манипуляции с явкой избирателей. Так, в некоторых городах РФ и в оккупированном украинском Севастополе происходило что-то странное: по состоянию на 15:00 явка была больше, чем на 18:00. К концу дня общие данные почему-то уменьшались.

Кроме того, жителям оккупированных районов Донбасса Россия массово раздавала паспорта, чтобы они смогли голосовать, что нарушает законы и украинские, и международные. Людей автобусами принудительно свозили в избирательные участки.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла обращение к международному сообществу не признавать выборы в Госдуму РФ, поскольку оккупанты задействуют украинских граждан.

В свою очередь Европарламент в недавнем докладе призвал ЕС не признавать российский парламент в случае, если выборы пройдут с нарушениями.