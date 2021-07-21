Меркель та Путін обговорили Мінські угоди, "Північний потік – 2" і транзит газу через Україну

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого обговорила питання реалізації Мінських угод, "Північний потік – 2" і транзит газу через Україну. Про це повідомила пресслужба уряду ФРН в середу, 21 липня.

"У телефонній розмові йшлося про реалізацію Мінських угод щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну та "Північний потік – 2", також обговорювалися в ході розмови", – йдеться в повідомленні.

За інформацією німецької сторони, лідери обговорили і низку двосторонніх питань.

Своєю чергою в пресслужбі Адміністрації президента Росії відзначили, що лідери РФ і Німеччини задоволені наближенням до завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

"Президент Росії наголосив на послідовній прихильності німецької сторони щодо реалізації цього проєкту, що носить виключно комерційний характер і спрямований на зміцнення енергобезпеки Німеччини і Євросоюзу. Ангела Меркель поінформувала про підсумки обговорення ситуації навколо газопроводу в ході нещодавніх переговорів з президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні. Володимир Путін дав відповідні коментарі" , – йдеться в повідомленні Кремля.

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Як окремої теми президент Росії і федеральний канцлер ФРН торкнулися можливості продовження угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про транспортування газу через українську територію і після 2024 року.

"При обміні думками з внутрішньоукраїнської кризи, в тому числі в контексті підсумків зустрічі Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 12 липня, президент Росії звернув особливу увагу на ухвалений Верховною Радою відверто дискримінаційний закон "Про корінні народи України". Була також підкреслена необхідність неухильного виконання київською владою мінського "Комплексу заходів" 2015 року", – додали в пресслужбі.

Путін також передав Ангелі Меркель співчуття у зв'язку з безпрецедентними повенями на заході Німеччини, які призвели до численних людських жертв і масштабних руйнувань. Федеральний канцлер ФРН зі свого боку висловила надію, що найближчим часом вдасться впоратися з лісовими пожежами в Якутії.

Раніше радник Державного департаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле заявив, що інформація, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку – 2", не відповідає дійсності.

Варто зазначити, що в Офісі президента України спокійно поставилися до чуток про нібито прохання Адміністрації США не критикувати угоду про "Північний потік – 2", оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського до США.