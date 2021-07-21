Меркель и Путин обсудили Минские соглашения, "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину

Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсудила вопрос реализации Минских соглашений, "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ в среду, 21 июля.

"В телефонном разговоре речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток – 2", также обсуждались в ходе разговора", – говорится в сообщении.

По информации немецкой стороны, лидеры обсудили и ряд двусторонних вопросов.

В свою очередь в пресс-службе Администрации президента России отметили, что лидеры РФ и Германии удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток – 2".

"Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии", – говорится в сообщении Кремля.

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В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины". Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского "Комплекса мер" 2015 года", – добавили в пресс-службе.

Путин также передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Федеральный канцлер ФРГ со своей стороны выразила надежду, что в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии.

Ранее советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дерек Шолле заявил, что информация, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2", не соответствует действительности.

Следует отметить, что в Офисе президента Украины спокойно отнеслись к слухам о якобы просьбе Администрации США не критиковать соглашение о "Северном потоке – 2", поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.