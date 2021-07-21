В Госдепе опровергли просьбу к Украине воздержаться от критики по "Северному потоку – 2"

Дерек Шолле утверждает, что США и Германия договорились о существенной поддержке украинского энергетического сектора

Дерек Шолле высказался о "просьбе" не критиковать "Северный поток - 2" / коллаж "Сегодня"

Советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дерек Шолле заявил, что информация, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2" не соответствует действительности.

Реклама

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Это не правда. Украина – демократическая страна и у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому конструктивному партнерству... в котором мы бы отстаивали наши общие интересы", – отметил Шолле.

Он добавил, что США действительно обсуждали с немецкими коллегами вопросы енергетической безопасности Украины.

"Важна реальная и значительная практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике, но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", – утверждает советник Госдепа.

Реклама

Напомним, накануне издание Politico сообщило, что администрация президента США якобы призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

Следует отметить, что в Офисе президента Украины спокойно отнеслись к слухам о якобы просьбе Администрации США не критиковать соглашение о "Северном потоке – 2", поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.