Метро затоплено, машини плавають по вулицях: стихія знову обрушилася на Європу (відео)

Потужні зливи паралізували величезний Лондон, а у невеликих містечках Бельгії і Швейцарії вулиці перетворилися на річки

Наслідки потопу в Швейцарії, Лондоні і Бельгії. Колаж "Сьогодні"

Повені знову терзають Європу, "під водою" опинилися Лондон, деякі райони Бельгії і Швейцарії – вулиці міст перетворилися на річки.

Кілька годин дощу, і Лондон уже вдруге за місяць йде під воду. Через водний апокаліпсис у столиці Англії затопило вісім підземних і одну наземну станцію метро. У вестибюлі лондонської підземки бурхливі потоки. Води там лилося по коліно.

Вода піднімалася так стрімко, що дороги перетворилися на канали, машини пропливали по вулицях, а громадський транспорт зупинений. Крім метро, затоплені автомобільні тунелі, дорожні розв'язки. Рятувальники отримали понад шість сотень дзвінків про затоплення підвалів, автомобілів і доріг. Постраждалих немає.

Реклама

Деякі райони Бельгії теж попливли. Особливо постраждали провінції Намюр і Валлонський Брабант на південний схід від Брюсселя. Країна ще не оговталася від попередньої повені, яка забрала життя 36 людей, і ось знову – кризовий центр попереджає про велику воду. Зливи тривають і стають ще більш небезпечними.

Ллє як з відра і у центральній Швейцарії. Там теж під водою залізничні станції, дороги і тротуари. Постраждали в основному кантони Люцерн і Цуг, до того ж останній ще й засипало градом. Під воду пішли підземні гаражі, підвали і вулиці у п'яти муніципалітетах.

Нагадаємо, що недавно найбільше постраждала Німеччина від "великої води". Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала ситуацію з повенями в країні лякаючою і такою, що не піддається опису.