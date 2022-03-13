Мінус яхта та Airbus: російський олігарх втратив майно на 180 млн доларів

Підсанкційному Вексельбергу все одно особливо літати нема куди / Колаж "Сьогодні"
Список російських олігархів, які втратили своє майно завдяки введеним західними країнами санкцій, поповнився Віктором Вексельбергом, до речі, що народився у Дрогобичі.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Що відомо
Згідно з повідомленням, заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз", виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга. Це літак Airbus A319-115 і яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів.
Перші санкції проти Вексельберга, до речі, на сьогодні громадянина Кіпру, були введені ще у 2019 році.
Тоді ж від мільярдера відхрестився Массачусетський технологічний інститут (MIT), який неодноразово визнавали самим чи одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів у світі.
У червні 2019 року швейцарські банки заблокували кошти на особистих рахунках Віктора Вексельберга.
Ми також писали, що через американські санкції в перший тиждень після їх введення Вексельберг втратив 1,28 млрд. доларів.
Інші втрати
- 12 березня стало відомо, що спецслужби США виявили в італійському порту яхту за 700 млн. доларів, яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну. На неї теж чекає арешт.
- Трохи раніше у російського пропагандиста Володимира Соловйова відібрали елітну нерухомість в Італії у рамках запроваджених проти нього санкцій за агресію проти України.
- Адміністрація Білого дому спільно з країнами Великої сімки працюють над новими санкціями проти більшої кількості російських олігархів та їх сімей.