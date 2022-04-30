Світ без русні. Російських пропагандистів "порвав" мем (відео)

У Росії на шоу обговорили картинку, яким буде світ без русні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії на одному з пропагандистських шоу з усією серйозністю обговорили мем із Twitter. Напевно, пропагандисти не змогли знайти ніде більше важливих тем для обговорення.

За словами ведучого, в "українських соцмережах публікують картинки, яким буде світ без русні".

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Важливе обговорення мему

"Зверніть увагу – світ без русні. Я тільки не розумію – це фантазія наркоманська в них? Чому в них негри на плантаціях працюють? І виноградники чиї? Це де, в Каліфорнії вони опинилися? Судячи з облич, типу всі щасливі. Куди намагаються втекти ці українці? В Африку чи Америку? Чиї виноградники – італійські, не італійські? – заявив пропагандист.

У відповідь йому публіцист Іскандер Валітов заявив, що головне в цьому мемі – те, "щоб не було росіян". За його "дуже глибоким" аналізом, насправді "ситуація значно гірша" і, звісно, в цьому винуватий ніхто інший, як Захід:

"Добре, якби тільки українці про це мріяли. Українці про це мріють, оскільки їм цю мрію нав'язали – їм веліли так мріяти. А мріє про це весь цивілізований Захід. Вони вже останні років 300 про це, мабуть, мріють, а останні 100 років – особливо інтенсивно".

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Почувши ці слова, ведучий почав йти в бік філософії та узагальнення:

"Можливо, "світ без русні" – це не в Україні, а взагалі в усьому світі? Може, це і є їхня справжня мета, щоб нас не було на цій планеті?"

На це публіцист заявив, що "про це і йдеться":

"Причому вони сьогодні розуміють, що однією Україною завдати поразки, так би мовити, на полях битви Росії не вдасться, тому потрібно залучити всю Європу. Для початку піде Польща з Прибалтією, напевно, а далі решта... Нікого не шкода. Важливо, щоб масу створити більше – і проблем, відповідно, нам більше".

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Нагадаємо, СБУ повідомила, що спецслужби Росії влаштовують постановочні сюжети для місцевих засобів масової інформації. Вони насильно вивозять іноземців з Херсона до Криму для піару.

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