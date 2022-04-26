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Що Путін набрехав генсеку ООН про Маріуполь, "зелені коридори", Бучу і загалом про війну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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26 квітня, 21:45
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Антоніу Гутерріш виїхав до Києва, заряджений російською пропагандою
Поки Путін розповідав про мирний Маріуполь, чергове бомбардування призвело до пожежі на "Азовсталі" / Колаж "Сьогодні"
Поки Путін розповідав про мирний Маріуполь, чергове бомбардування призвело до пожежі на "Азовсталі" / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін піддав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша своїй улюбленій зброї – пропаганді. Після візиту до Москви до Києва генсек ООН вирушив заряджений на те, що в Маріуполі не йдуть жодні військові дії, у Бучі армія Росії не чинила жодних злочинів, а "спецоперацію" Росія проводить у чужій державі за статутом ООН.

Сайт "Сьогодні" зібрав брехливі висловлювання міжнародного злочинця, який поки що перебуває в Кремлі.

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Маріуполь

За версією Путіна, жодних воєнних дій у Маріуполі не ведеться. Мало того, російські військові нібито підтримують контакт з українськими бійцями у підвалах комбінату "Азовсталь" і знову запропонував їм здатися. Ще він запевнив, що гуманітарні коридори діють.

У момент зустрічі генсека ООН з Путіним захисники Маріуполя виклали фото палаючого заводу "Азовсталь"
У момент зустрічі генсека ООН з Путіним захисники Маріуполя виклали фото палаючого заводу "Азовсталь"

"Ви кажете, що гуманітарні коридори Росії не діють, пане генеральний секретар. Вас ввели в оману, ці коридори діють. І вони можуть їхати куди завгодно – хтось хоче до Росії, хтось хоче в Україну, куди завгодно, ми їх не тримаємо!", – на одному подиху вкотре збрехав Путін.

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"Зелений коридор" для "Азовсталі" виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстріл території заводу, але вдалися до обстрілів за умовним коридором на вихід", – заявив сьогодні, 26 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Бучанська різанина

Завдяки цій зустрічі стало остаточно зрозуміло, яку позицію Кремль зайняв по відношенню до вбивць, насильників і мародерів з-поміж солдатів армії Російської Федерації, які стояли під Києвом.

"Ми зіткнулися з провокацією у Бучі, до якої російська армія не має жодного стосунку. Ми знаємо, хто це робив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами і що за люди працювали над цим", – сказав Путін, правда, відвівши свій погляд у бік від співрозмовника – в підлогу.

Спецоперація

І, звичайно ж, війна, а за версією Кремля – "спецоперація" розпочато проти України... за статутом ООН.

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"Після того, як ми це зробили (визнали маріонеткові "Л/ДНР" – Ред.), вони ("Л/ДНР". — Ред.) звернулися до нас із проханням надати їм військову допомогу щодо тієї держави, яка проводить проти них воєнні операції. І ми мали право це зробити відповідно до статті 51 розділу VII Статуту ООН ", – заявив, знову не моргнувши оком військовий злочинець Володимир Путін.

Обстановка

  • Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Антоніу Гутерріша за те, що він поїхав до Москви про щось домовлятися перед цим, не побувавши в тій же Бучі, щоб зрозуміти, що насправді робили "невинні" російські солдати в Україні.
  • На початку квітня у своєму традиційному відеозверненні до нації та миру президент Володимир Зеленський записав, що ООН не виконує своїх прямих функцій щодо стримування країн від військових дій.
  • І на тлі всього цього тепер Гутерріш має намір розморозити ситуацію із гуманітарними коридорами на сході нашої країни.

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