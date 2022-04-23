Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини США

Світ має бути готовим до того, що Путін застосує ядерну зброю – Нуланд

Інна Собора
23 квітня, 01:43
Російський президент вже віддавав накази вчиняти наджорстокі воєнні злочини

Вікторія Нуланд заявила, що Володимир Путін може застосувати ядерну зброю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Не можна виключати того, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю. Однак Захід намагається переконати його не робити цього.

Про це повідомила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Європейській правді".

Реклама

Вона констатувала, що Путін вже давав наказ вчиняти жахливі, наджорстокі воєнні злочини.

"А отже, можливим є все, і нам треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками", – стверджує Нуланд.

За її словами, зараз російського президента переконують відмовитися від таких планів.

"Зараз ми – і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", – додала американська дипломатка.

Загроза ядерного удару

Читайте також