Місії ExoMars не буде: ESA відмовилося від співпраці з Роскосмосом

Програма МКС продовжуватиме працювати в штатному режимі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейське космічне агентство (ESA) через вторгнення Російської Федерації в Україну відмовилося від співпраці з Роскосмосом у місії з марсоходом ExoMars.

Про це ESA заявило у себе на сайті.

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Позиція агентства

"Як міжурядова організація, уповноважена розробляти та здійснювати космічні програми в повній відповідності до європейських цінностей, ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукові дослідження космосу, ESА повністю підтримує санкції, введені щодо Росії її державами- членами", – йдеться в заяві ESA.

Зазначається, що правляча рада ESA, зібравшись у Парижі 16-17 березня, одноголосно:

визнала нинішню неможливість здійснення поточної співпраці з Роскосмосом за місією марсоходу ExoMars із запуском у 2022 р.;

уповноважила генерального директора ESA провести прискорене промислове дослідження, щоб краще визначити доступні варіанти подальших дій для реалізації місії марсоходу ExoMars.

У ESA заявили, що після рішення Роскосмосу вивести свій персонал з європейського космодрому у Французькій Гвіані, всі місії, заплановані до запуску корабля "Союз", були призупинені.

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"В основному це стосується чотирьох інституційних місій, для яких ESA є організацією із закупівлі послуг запуску (Galileo M10, Galileo M11, Euclid та EarthCare), та одного додаткового інституційного запуску", – заявили в агентстві.

Водночас програма Міжнародної космічної станції продовжуватиме працювати у штатному режимі. Її основна мета – продовження безпечної експлуатації МКС, зокрема забезпечення безпеки екіпажу.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну американська біофармацевтична компанія AbbVie припиняє постачання до РФ ботоксу та філерів.

Також компанія продовжить стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та сусідньому регіоні.

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