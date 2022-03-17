Влада Іспанії затримала яхту Crescent глави "Роснафти" Сєчина – ЗМІ

Яхта ходить під прапором Кайманових Островів і прибула до Іспанії з Італії минулої осені

Яхта знаходиться в порту міста Таррагона в Каталонії / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанська влада затримала 135-метрову яхту Crescent вартістю близько 600 мільйонів доларів, яка намагалася відплисти з Таррагони 4 березня. Про це пише Reuters, посилаючись на джерело в поліції.

За інформацією видання, яхта нібито пов'язана з главою "Роснафти" Сєчіним.

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Міністерство транспорту Іспанії підтвердило затримання, зазначивши, що судно 2 листопада пришвартувалося у місті Таррагона та запросило дозволу в берегової охорони на відплиття 4 березня, але так і не відпливло.

Яхту буде заарештовано доти, доки влада Іспанії не визначить її право власності й не з'ясує, чи підпадає власник під санкції Євросоюзу. Ігоря Сєчіна внесено до списку санкцій Євросоюзу, США та Великобританії.

Також яхта Ragnar колишнього гендиректора "Норнікеля" Стржалковського не може залишити норвезький Нарвік, місцеві постачальники відмовляються надати судну пальне, повідомляє Норвезька мовна корпорація. Вартість Ragnar оцінюється приблизно в 70 мільйонів євро.

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Санкції проти РФ

Останнім часом не минає й дня, щоб якась країна не ввела санкції проти Москви. 14 березня одночасно зі США свої санкції запровадила Японія. 13 березня уряд Австралії затвердив список росіян, проти яких запроваджує санкції за агресію Росії проти України.

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні.

8 березня Сполучені Штати Америки заборонили імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв із Росії.

У самій Росії 25 лютого російський Совбанк заборонив обмін валют для клієнтів, а його картки тепер працюватимуть лише в межах РФ.