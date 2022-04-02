Молдова не приєднуватиметься до західних санкцій проти РФ — Санду

Молдова вирішила утриматись від санкцій проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президентка Молдови Майя Санду виступила на захист рішення Кишинева не приєднуватись до західних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Радіо свобода.

Реклама

Деталі

Санду заявила, що Молдова має безліч "уразливостей" як з погляду безпеки, так і з погляду економіки.

"Кишинів зберігатиме нейтралітет і не приєднається до санкцій, які Захід ввів проти Росії", — зазначила Санду.

США вводять санкції проти 120 організацій із РФ та Білорусі

США вводять експортні санкції проти 120 структур із Росії та Білорусі, пов'язаних з оборонним, аерокосмічним та морським секторами.

У збірнику офіційних документів американського уряду йдеться, що всі внесені до чорного списку організації діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Раніше в Білому домі повідомляли, що включення до цього переліку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати американські високі технології без ліцензії, в якій в більшості випадків їм буде відмовлено.

Реклама

Мінторг США внесло до чорного списку зокрема КДБ Білорусі, спецпідрозділ КДБ "Альфа" та внутрішні війська МВС Білорусі.

Відомство вносить юрособи з РФ до чорного списку за придбання забороненої експортними обмеженнями продукції для підтримки військової модернізації. Відомство також запроваджує щодо внесених до чорного списку юросіб РФ презумпцію відмови при видачі експортних ліцензій.

Читайте також