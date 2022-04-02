Молдова не буде присоединяться к западным санкциям против РФ — Санду

Молдова решила воздержаться от санкций против России/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Молдовы Майя Санду выступила в защиту решения Кишинева не присоединяться к западным санкциям против РФ.

Об этом сообщает Радио свобода.

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Санду заявила, что Молдова имеет множество "уязвимостей" как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.

"Кишинев будет сохранять нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые Запад ввел против России", — отметила Санду.

США вводят санкции против 120 организаций из РФ и Беларуси

США вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

В сборнике официальных документов американского правительства говориться, что все внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов. Ранее в Белом доме сообщали, что включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

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Минторг США внесло в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.

Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ презумпцию отказа при выдаче экспортных лицензий.

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