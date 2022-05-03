Молдова не бачить ознак того, що Росія готує напад

У Молдові вважають, що Росія не вторгнеться на територію країни / Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Молдови не бачить ознак того, що Росія готує вторгнення до країни.

Про це пише "Європейська правда".

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З 24 лютого всі державні органи Молдови перебувають у режимі підвищеної готовності та уважно відстежують ситуацію.

"Зараз немає жодних ознак того, що для Молдови є небезпека. Ці висновки поділяють не лише молдавська влада, а й ключові наші міжнародні партнери", – зазначили у оборонному відомстві.

Обстановка

Радник глави ВП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців" Проте для цього має бути відповідне звернення до офіційного Кишинева.

В анексованому Росією де-факто регіоні Молдови, так званій Придністровській молдавській республіці ("ПМР"), гримлять вибухи, а Кремль традиційно звинувачує у провокаціях Україну

Розвідка Міноборони України повідомила, що РФ готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" із жертвами серед мирного населення.

У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови. Для України буде вирішальним те, до чого призведуть події у Молдові. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в українській розвідці. Реклама

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