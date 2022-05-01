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У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови – The Times

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 23:32
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Джерела в українській розвідці розповіли подробиці
У Кремлі зробили заяву про війну проти Молдови. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кремлі зробили заяву про війну проти Молдови. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови. Для України буде вирішальним те, до чого призведуть події у Молдові.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці, пише Telegram-канал "Сьогодні".

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Джерело оцінило ризики для України, якщо Росія нападе на Молдову.

"До чого призведуть події у Молдові, буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми з військового погляду станемо вразливішими – це буде загроза цілісності України", — цитує розвідника видання The Times.

Обстановка

  • Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців". Проте для цього має бути відповідне звернення офіційного Кишинева.
  • В анексованому Росією де-факто регіоні Молдови, так званій Придністровській молдавській республіці ("ПМР"), гримлять вибухи, а Кремль традиційно звинувачує у провокаціях Україну
  • Розвідка Міноборони України повідомила, що РФ готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" із жертвами серед мирного населення.

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