У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови – The Times

У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови. Для України буде вирішальним те, до чого призведуть події у Молдові.
Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці, пише Telegram-канал "Сьогодні".
Джерело оцінило ризики для України, якщо Росія нападе на Молдову.
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"До чого призведуть події у Молдові, буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми з військового погляду станемо вразливішими – це буде загроза цілісності України", — цитує розвідника видання The Times.
Обстановка
- Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців". Проте для цього має бути відповідне звернення офіційного Кишинева.
- В анексованому Росією де-факто регіоні Молдови, так званій Придністровській молдавській республіці ("ПМР"), гримлять вибухи, а Кремль традиційно звинувачує у провокаціях Україну
- Розвідка Міноборони України повідомила, що РФ готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" із жертвами серед мирного населення.