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Не лише Україна: військовий експерт назвав наступну мету Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 22:21
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У Кремлі хочуть провести так звану денацифікацію ще в одній країні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагатиметься провести так звану "денацифікацію" не тільки в Україні, наступна її ціль — це Казахстан, вважає військовий експерт Михайло Самусь. Він переконаний, що там у Росії нічого не вийде, адже в країні є громадянське суспільство. Про це він розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна24".

Казахстан дуже цікава країна, вважає Михайло Самусь.

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"Багато хто вважає, що це абсолютно проросійська територія, як та ж сама Білорусь. Насправді якщо побувати в Казахстані, ти розумієш, що в них за ці 30 років сформувалася нація, якої народ свідомий", — сказав він.

Він додає, щоправда, в Казахстані на найвищому рівні впливу працює КДБ. Тому є пробіл між тим, як розуміє ситуацію вище керівництво держави, яке має свої фінансові та економічні інтереси, та сама нація. Однак, в Казахстані є громадянське суспільство, стверджує експерт.

"Тому я думаю, що там у Росії нічого не вийде. Тільки но Росія спробує провести так звану денацифікацію в Казахстані, — дехто вважає що еліту там вже "денацифіковано", — країна виступить проти. Казахстан не сказав своє останнє слово, та він цілком може стати наступним", — заявив експерт.

Можна подивитись на пропаганду, які темники дають й куди спрямовують в кремлі свої зусилля, пояснює Самусь. Працювати починають і спецслужби.

Що з Молдовою

Що стосується Молдови, ситуація зовсім інша. Це країна яка тривалий час йде в ЄС, є нашим сусідом, ми маємо багато спільного. Єдина проблема, там складніше з точки зору громадянського суспільства, каже Самусь. Керівництво країни намагалось зберігати нейтралітет від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Вочевидь, в Молдові думали, що все це швидко закінчиться.

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"Напевно, в Молдові думали, що Україна здасться. Президентка Санду відкрито не заявила про підтримку України", — сказав він.

Натомість вона сказала, що є проблеми з газом та із реалізацією молдовських товарів на російському ринку. Зараз стало зрозуміло, що українська армія може навести порядок в Придністров’ї.

""Проблема полягає в тому, чи наважиться керівництво Молдови попросити про це Україну. На мій погляд, там можна вирішити й питання газу. Є лідери, які ще не зрозуміли, що ми вже не будемо жити, як раніше, а молдавське вино ніколи вже не буде продаватися в Росії, принаймні в найближчі 10 років", — сказав Самусь.

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