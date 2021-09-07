На бога сподівайся, а сам не зівай: патріарх Кирило використовує апарат для дезінфекції повітря

Прилад "Дезар" виявили у вівтарі. Фото: facebook.com/saken.aymurzaev

Російський журналіст Сакен Аймурзаєв помітив у вівтарі Храму Христа Спасителя в Москві, де боролися з коронавірусом за допомогою хресних ходів, спеціальний прилад, який дезінфікує повітря.

"На фотографіях кінця серпня біля крісла патріарха біля вівтаря помічено агрегат. (Насправді їх два, встановлені по обидві сторони від Царських врат). Це ультрафіолетовий бактерицидний опромінювач-рециркулятор дезінфектор системи Дезар. На сайті виробника, російської компанії Кронт, пишуть, що опромінювач "забезпечує найвищу ступінь дезінфекції (99,9%) і відповідає найвищим вимогам, що пред'являються до стану повітря в операційних, опікових, пологових відділеннях, там, де потрібна повна стерильність"", – написав Аймурзаєв на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст пише, що поява такої машини у вівтарі можна трактувати по-різному.

"Хтось скаже, що патріарх боїться, хтось – що його так охороняє ФСО (дезінфектори з'явилися в багатьох найвищих російських кабінетах і в кабінеті Путіна – теж). Але в насамперед, апарат Дезар – знак того, що всю серйозність пандемії в РПЦ усвідомлюють, якщо забезпечують повну стерильність на патріарших службах. А все інше – справа приватна і перегини на місцях", – йдеться в повідомленні.

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Коронавірус в Росії

Станом на 6 вересня, в Росії виявили ще 17 856 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Другий тиждень поспіль число нових хворих коронавірусом в РФ тримається на рівні понад 18 тис. пбо менше 18 тис., епідеміологи кажуть про стабілізацію епідситуації і стійкому зниженні нових випадків в окремих регіонах.

В країні померли за добу 790 пацієнтів. Найбільше число померлих в Москві – 46.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії виросла до 187 990.

Одужали і виписані вже 6,285 млн пацієнтів, в тому числі 14 276 за минулу добу.

Всього за пандемію в РФ зареєстровано 7 млн 030 455 випадків коронавірусної інфекції.

Раніше ми повідомляли, що від коронавірусу помер настоятель собору з оточення патріарха Кирила.

Також нагадаємо, Патріарх Кирило назвав головне призначення коронавірусу.