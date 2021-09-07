На бога надейся, а сам не плошай: патриарх Кирилл использует аппарат для дезинфекции воздуха

Прибор "Дезар" обнаружили в алтаре. Фото: facebook.com/saken.aymurzaev

Российский журналист Сакен Аймурзаев заметил в алтаре Храма Христа Спасителя в Москве, где боролись с коронавирусом с помощью крестных ходов, специальный прибор, который дезинфицирует воздух.

"На фотографиях конца августа у кресла патриарха в алтаре заметен агрегат. (На самом деле их два, установлены по обе стороны от Царских врат). Это ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор дезинфектор системы Дезар. На сайте производителя, российской компании Кронт, пишут, что облучатель "обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых, родильных отделениях, там, где требуется полная стерильность"", – написал Аймурзаев на своей странице в Facebook.

Журналист пишет, что появление такой машины в алтаре можно трактовать по-разному.

"Кто-то скажет, что патриарх боится, кто-то – что его так охраняет ФСО (дезинфекторы появились во многих высочайших российских кабинетах и в кабинете Путина – тоже). Но в первую очередь, аппарат Дезар – знак того, что всю серьезность пандемии в РПЦ осознают, если обеспечивают полную стерильность на патриарших службах. А все остальное – дело частное и перегибы на местах", – говорится в сообщении.

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Коронавирус в России

По состоянию на 6 сентября, в России выявили еще 17 856 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вторую неделю подряд число новых заболевших коронавирусом в РФ держится на уровне более 18 тыс. или менее 18 тыс., эпидемиологи говорят о стабилизации эпидситуации и устойчивом снижении новых случаев в отдельных регионах.

В стране умерли за сутки 790 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве – 46.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 187 990.

Поправились и выписаны уже 6,285 млн пациентов, в том числе 14 276 за минувшие сутки.

Всего за пандемию в РФ зарегистрировано 7 млн 030 455 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла.

Также напомним, Патриарх Кирилл назвал главное предназначение коронавируса.