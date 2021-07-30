На Кубі майже одночасно померли шість генералів: офіційна версія викликає сумніви

Влада запевняє, що вони стали жертвами коронавірусу, хоча усі шестеро були вакциновані

На Кубі помирають генерали / колаж "Сьогодні"

На Кубі майже одночасно нібито через коронавірус померли шестеро відомих та авторитетних генералів. Однак багато хто сумнівається в причині їхньої смерті.

Що насправді стоїть за смертю популярних у народі кубинських генералів, спробували з’ясувати новини "Сьогодні".

Шестеро високопоставлених військових померли протягом 10 днів, кожен із них соратник Фіделя Кастро та герой Кубинської революції. Офіційна Гавана заявляє, вони стали жертвами пандемії коронавірусу, яка сьогодні вирує на острові. Однак сумніви викликає той факт, що всі вони були вакциновані від цієї хвороби.

"Причиною офіційної, скажімо так, напівофіційною, вважається коронавірус. Вказується, що генерали захворіли коронавірусом після спільної зустрічі, загальних зборів, які проходили через активні протести, що почалися на Кубі", – пояснює політолог-міжнародник Кирило Барашков.

Чому виникли сумніви

Зважаючи на вік померлих – від 70 років – можна було б припустити, що вони справді померли внаслідок світової пандемії. Проте сумніви виникають тому, що всі кубинські силовики щеплені від коронавірусу – вакцину для них закупили в першу чергу.

"Більш ніж переконаний, що зазначені генерали були вакциновані і мали доступ до медичного забезпечення та могли користуватись всіма благами спецрозподільників спеціальних клінік. Смерть відразу кількох відомих генералів вказує на те, що політичне керівництво, або хтось, хто підігрує керівництву, прибрав ймовірних фондистів, тих, хто міг виступити проти чинного президента", – вважає політолог Віталій Кулик.

Чого боїться президент Куби

Експерти твердять, крісло під чинним президентом Куби Мігелем Діасом-Канелем хитається, а померлі генерали користувалися повагою у кубинців і могли очолити військовий переворот. Тож підозрюють, що президент, намагаючись втримати владу, влаштував чистку кадрів, що вже не раз відбувалось в історії країни з моменту революції Фіделя Кастро.

"Це більше скидається на кадрові чистки всередині еліт. Зараз, по суті, зацікавлений режим у ліквідації основної загрози для себе. Відповідно знищення найстаріших генералів, найбільш авторитетних, які свого часу разом із Фіделем займались відбиттям усіх загроз, пов’ язаних з американською інтервенцією, воно в першу чергу вигідне діючому режиму, як знищення авторитетних фігур", – переконаний політолог-міжнародник Денис Москалик.

Експерти наполягають, такі дії влади Куби – постріл собі у ногу. Вони можуть спричинити бунт силовиків, на яких і тримається чинний режим. Адже усі, хто сьогодні носить військову форму на Кубі, добре знали померлих і поважали їх.

Тож не виключено, що невдовзі місцеве телебачення оголосить про важку хворобу чинного президента країни.

Нагадаємо, на Кубі вже майже місяць тривають протести. Люди вперше за понад 30 років вийшли на вулиці і причин кілька: велика кількість хворих на COVID-19 та низький рівень вакцинації, відсутність фахової медичної допомоги для всіх інфікованих та, зрештою, бідність і голод.

У квітні президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес став першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Куби, змінивши на цій посаді Рауля Кастро, який вирішив скласти повноваження.