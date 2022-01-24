У Заходу паніка – ще одна країна "евакуюється" з України

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Влада Австралії рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну, а австралійцям, які перебувають у нашій країні, виїхати звідси якнайшвидше. Про це повідомляє МЗС Австралії.

"Консульські послуги та наші можливості для надання консульської допомоги можуть бути обмежені через ситуацію в країні. Австралійці, які вирішать залишитися в Україні, повинні переглянути свої плани з погляду особистої безпеки, бути готовими за необхідності знайти безпечне укриття на місці, підтримувати свою обізнаність та зареєструватися в Міністерстві закордонних справ та торгівлі Австралії", – йдеться у заяві.

В Україні нині перебувають близько 1400 громадян цієї країни, проте уряд поки що не підтвердив точну кількість австралійців на українській території.

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Одночасно видання The Sydney Morning Herald повідомляє, що Австралія розпочала евакуацію сімей дипломатів з Києва.

"Деякі співробітники посольства та члени їхніх сімей виводяться з Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії. Британське посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати основну роботу", – йдеться у повідомленні.

Ситуація з дипломатами