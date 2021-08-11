NASA запустило в космос українсько-американську ракету (відео)

NASA запустила Antares з космодрому у Вірджинії / spaceflightinsider.com

Американське космічне агентство NASA і компанія Northrop Grumman успішно запустили з космодрому у Вірджинії українсько-американську ракету-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, який доставить вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС).

Відповідна трансляція велася на каналі NASA у YouTube.

Запуск ракети відбувся з космодрому Уоллопс о 01:01 за Києвом.

Через 533 секунд після старту безпілотний вантажний корабель Cygnus успішно відокремився від ракети-носія і вирушив у самостійний шлях.

На борту космічного корабля – вантаж вагою 3720 кг: матеріали для наукових досліджень, обладнання для МКС і запаси для екіпажу.

Зазначимо, головна конструкція маршової ступені ракети Antares, не рахуючи двох російських двигунів, розроблена українським конструкторським бюро "Південне" і вироблена на заводі "Південмаш".

NASA запустила Antares з космодрому у Вірджинії / twitter.com/nasahqphoto

Antares складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" і виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами" Хартрон-АРКОС "(Харків)," Київприлад "(Київ)," Хартрон-ЮКОМ "(Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та ін.

Загалом з 2013 року ракета-носій Antares стартувала 15 разів, причому 14 з них – успішно.

Нагадаємо, раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував відео переміщення на пускову установку надважкої ракети Super Heavy, призначеної як прискорювач першого ступеня для виведення на орбіту космічного корабля Starship.

Ми також писали, що уряд США відхилив пропозицію мільярдера, засновника Amazon і компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.