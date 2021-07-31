Мільярдерові Безосу відмовили в обслуговуванні місії на Місяць

Його компанія заявила, що NASA мало визначити кілька постачальників, а не віддавати перевагу одному

Безос хотів укласти контракт на два мільярди доларів. Колаж: "Сьогодні"

Пропозицію мільярдера, засновника Amazon і компанії Blue Origin Джеффа Безоса з виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць, відхилив уряд США.

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Про це повідомляє CNBC.

Безос пропонував укласти контракт на два мільярди доларів. Так компанія Blue Origin оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля.

"Без конкуренції короткострокові і довгострокові місячні амбіції NASA будуть відкладені, врешті-решт обійдуться дорожче, що не відповідатиме національним інтересам", – заявив Безос.

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Нагадаємо, 57-річний американський підприємець і засновник Amazon Джефф Безос 20 липня здійснив політ у космос, Який організувала його приватна аерокосмічна компанія Blue Origin.

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Раніше більше 100 тис. осіб підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безосу повернутися на Землю".