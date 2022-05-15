НАТО змінить своє ставлення до Росії. Bloomberg дізнався деталі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО у новій стратегії, яку ухвалять у червні 2022 року, може позначити Росію як "безпосередню загрозу". Водночас дві країни теж готуються вступити до Альянсу. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Очікується, що союзники по НАТО позначать поведінку Росії як пряму загрозу в стратегічному документі, що готується. Фінляндія подасть заявку на вступ до оборонного альянсу, а Швеція, ймовірно, оголосить про аналогічний крок пізніше в неділю.

Реклама

Представники НАТО збираються на переговори у Берліні. Генеральний секретар Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Німеччини проведуть пресконференцію. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся там з міністром закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив лідеру Фінляндії, що вступ до НАТО буде помилкою.

НАТО та загрози Росії