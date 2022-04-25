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Бойові кораблі НАТО прибули до фінського порту: яка мета

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 18:09
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Сили оборони Фінляндії повідомляють про три військові кораблі Альянсу
Дводенні навчання у Фінляндії мають розпочатися 28 квітня.
Дводенні навчання у Фінляндії мають розпочатися 28 квітня. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Три військові кораблі НАТО прибули у фінський порт Турку для навчань із військово-морськими силами Фінляндії.

Про це пише Reuters.

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Тренування у Фінляндії

Фінські сили оборони повідомляють, що латвійський мінний загороджувач LVNS Virsaitis, естонська ENS Sakala та голландська HNLMS Schiedam тренуватимуться з двома тральщиками-шукачами мін із прибережного флоту Фінляндії.

Як зазначається, дводенні навчання, які мають розпочатися 28 квітня, підготують фінські кораблі до участі в силах реагування НАТО у 2022 році та зосередяться на "протимінній діяльності та роботі в багатонаціональних рамках".

Нагадаємо, фінський парламент підтримав вступ до НАТО. Рішення підтримав 121 депутат, проти було 12 депутатів.

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