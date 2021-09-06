Немає ліків та вакцини. Індію атакував смертельний вірус

В Індії виник спалах вірусу ніпах / Фото: Колаж: Сьогодні

В Індії щонайменше у 11 людей виявили симптоми смертельно небезпечного вірусу Ніпах у штаті Керала. Напередодні повідомлялося про двох заражених і смерть від цього вірусу 12-річної дитини.

Про це повідомило індійське міністерство охорони здоров'я, передає CBC News.

Інфекція провокує важкі респіраторні захворювання і запалення мозку. ВООЗ називає ніпах одним з найнебезпечніших вірусів – від нього не існує ліків і вакцини, а рівень летальності від 40 до 75%.

Індійський уряд терміново направив у штат бригаду фахівців з Національного центру з контролю за захворюваннями. Вони повинні відстежити, з ким контактували хворі і помістити таких людей під карантин.

Водночас міністр охорони здоров'я Індії Віна Джордж напередодні заявила, що цього разу ризик передачі значно менший, оскільки лікарі носять маски і використовують інші засоби індивідуального захисту у зв'язку з коронавірусом.

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Як передається

Вважається, що цей вірус поширюється летючими лисицями і мишами і зазвичай передається людям, що вживали в їжу фрукти, на яких опинилася слина зараженої тварини.

Влада Індії застерігає жителів країни від поїдання пошкоджених або надкушенхй фруктів, а також рекомендує не піднімати плоди з землі.

Вірус ніпах вперше виявили в 1998 році в Малайзії, спалахи цього захворювання періодично відбуваються в Азії.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я і уряд Гвінеї офіційно підтвердили перший випадок смерті від рідкісного, але дуже заразного вірусу Марбурга, схожого на вірус лихоманки Ебола. Вчені з'ясували, що цей вірус убив людину за один тиждень.

Ми також писали, що в квітні в Африці виявили новий штам коронавірусу, який, як припускалося, міг містити в собі до 40 мутацій. А Індію у травні захлеснув спалах COVID-19, який пов'язували з подвійною мутацією вірусу.