"Невгамовні ідіоти". У Скабєєвої знову "пригоріло" через слова Геращенко про окупацію Криму

Скабеева погрожувала Україні в прямому ефірі. Колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва знову влаштувала істерику в прямому ефірістосовно України. Цього разу вона зірвалася після заяви депутата ВР Ірини Геращенко про окупаці. Криму

Свої обурення телеведуча озвучила в прямому ефірі ток-шоу "60 хвилин".

Заява Геращенко про окупацію Криму і прізвисько російського президента Володимира Путіна настільки зачепило Скабєєву, що вона почала погрожувати Україні.

"Невгамовні ідіоти! Дограються в кінцевому підсумку, тому що терпіння у Росії не безмежне", – сказала вона.

Через що "пригоріло" у Скабєєвої

24 серпня в ході позачергового засідання парламенту депутат Ірина Геращенко заявила, що "Путін почав свою ганебну операцію з викрадення українських територій" задовго до березня 2014 року.

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"Росія – це ворог, а Путін, самі знаєте, хто. Я не буду повторювати хіт української армії: його чув сьогодні весь світ! А Крим – це Україна", – заявила Геращенко.

Скандали в ефірі Скабєєвої

Ольга Скабеева – одна з головних російських пропагандисток, недавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і погрожувала розривом відносин. Не дивно, що пісня "Путін х*йло" у виконанні українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у пропагандистки істерику.

Раніше ми писали, що Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

До речі, коли у Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.