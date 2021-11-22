Нові жорсткі правила для жінок в Афганістані – що вигадали таліби

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво руху "Талібан" затвердило нові правила телемовлення в Афганістані, згідно з якими більшість заборон поширюється на жінок. Про це повідомляє BBC.

Після того, як таліби у серпні захопили владу в Афганістані, вони почали запроваджувати обмеження.

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Що заборонено:

журналісткам та ведучим-жінкам – виходити в ефір з непокритою головою;

показувати фільми та серіали, які суперечать принципам шаріату, ісламському праву та "афганським цінностям";

зніматися у серіалах жінкам;

фільми та серіали, в яких показані чоловіки, що оголюють інтимні частини тіла,

комедійні та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців;

показувати іноземні фільми, які "пропагують іноземні культурні цінності".

Які заборони ще введено

Нова влада заборонила живу музику на весіллях, а жінкам і чоловікам наказали перебувати під час церемонії в окремих приміщеннях.

Жінкам, які раніше працювали в муніципалітеті, заборонено виходити на роботу, якщо їхні обов'язки можуть виконувати чоловіки.

Жінкам заборонено займатися спортом.

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Афганських студенток зобов'язали носити покривки на голову, а викладати їм тепер можуть тільки жінки або літні чоловіки, яким дали на це дозвіл.

В Афганістані таліби запровадили заборону на стрижку бороди, оскільки, за їхніми словами, це не відповідає законам шаріату.

Нагадаємо, 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабулу. Після нетривалих переговорів із країни відлетів президент Ашраф Гані. Десятки тисяч афганців залишили свої домівки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.