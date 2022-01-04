Нові вимоги Майдану в Казахстані: прибрати "старого" з політики та вирішити газову проблему

"Газові протести" переросли вже в антиурядові / Фото: Колаж: Сьогодні
У Казахстані зросли ціни на скраплений газ. З Нового року літр газу підвищили із 60 до 120 тенге за літр (близько 7,5 гривень). Протестувальники вимагають від уряду зменшити ціну до 50 тенге (трохи більше 3 гривень). Про це повідомляє уряд Казахстану.
В одному з осередків протестів – Мангістаульській області вирішили піти на суттєві поступки – у рамках "соціальної відповідальності" знизили ціну до 50 тенге.
Проте в уряді не зможуть виконати вимоги по всій країні. Міністр енергетики Магзум Міргазалієв заявив. що собівартість виробництва становить 100 тенге.
"У нас є два варіанти: ми або сидітимемо в постійному дефіциті і наші заводи в якийсь момент просто зупиняться, або прийматимуться такі можуть бути не дуже популярні заходи", – пояснився він.
Газ уже нецікавий
Газові протести переросли вже в антиурядові. Від мітингувальників чути гасла "Старий, йди". Йдеться про екс-президента Нурсултана Назарбаєва, який склав повноваження, але залишився в політиці. Також на його честь після відходу перейменували столицю Казахстану Астану на Нур-Султан.
Невдоволені казахи окремо звернулися і до приймача Назарбаєва, прем'єр-міністра Касим-Жомарта Токаєва з вимогою покинути свою посаду разом із усіма членами уряду.
Чому зростає ціна
Казахський сайт "Курсів" у вересні 2021 року повідомляв прогноз про продаж зрідженого газу на внутрішніх ринках СНД на ринкових умовах через електронні торги. Наразі близько 80% газу так і продається. І лише 20% постачання газу зберегли регульовані ціни.
Що за газ взагалі
Зріджений газ – це сім пропана та бутану, якщо коротко. Не варто його плутати з природним газом, який видобувають прямо з-під землі.
Зріджений газ виробляють під час видобутку та переробки нафти або того ж природного газу. Він вимірюється у літрах, а не у кубічних метрах.
Справа в тому, що скраплений газ – це рідина, яку отримують під час стиснення природного газу більш ніж у 600 разів. Часто його використовують як паливо для автомобілів. В Україні це популярна та економна альтернатива бензину та дизелю.
Газ у Казахстані
Продаж сирої нафти зарубіжних країн забезпечує понад 50% експортної виручки Казахстана. А в самій країні одні з найнижчих цін на природний газ у Європі. У 2021 році зазначалося, що ціна була дешевшою навіть, ніж у Росії (а у росіян газових родовищ побільше буде!).
Отже, скраплений газ теж дуже недорогий у Казахстані. Порівняйте самі: протестуючі незадоволені ціною 7,5 гривень (120 тенге). Тоді як в Україні ціна за літр газу перевалила за 18 гривень. Вдвічі більше! І все одно це вважається дешевшим, ніж купувати бензин або дизель.
Ситуація у Казахстані
У Казахстані кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на скраплений газ. Мітинги проходять в Актау,Нур-Султані, Алмати, Кизилорді, Шимкенті, Кокшетау та інших містах. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду, також учасники акції вимагали викорінення корупції та кумівства, будівництва нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.