Новий удар по Кремлю: США ввели санкції проти російської "оборонки"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

США вводять блокуючі санкції проти оборонного сектора Росії, до списку буде включено 22 організації.

Зокрема, США накладуть на ввезення високотехнологічних товарів до Білорусі обмеження, які вже діють для Росії. Цей крок допоможе не допустити потрапляння технологій та програмного забезпечення через Білорусь до РФ, що значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію, повідомили у Білому домі.

Реклама

Також запроваджуються блокуючі санкції щодо російських оборонних підприємств. Це спричинить значні витрати для російських компаній, що займаються розробкою та виробництвом зброї. Всього до списку будуть включені 22 російські оборонні підприємства, зокрема фірми, що виробляють бойові літаки, бронетехніку, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотники для армії РФ.

Санкції буде введено також проти організацій, які тим чи іншим чином підтримували збройні сили РФ та Білорусі.

Крім того, російським літакам, як пасажирським, так і вантажним, буде заборонено виконувати рейси до США.

Реклама

Росію наздоганяє покарання за війну

24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйон доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк России. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Реклама

Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть ні до Європи вилетіти, ні вилетіти з європейських країн додому.

Путін лютує

Американські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін не очікував настільки жорстких санкцій від світової спільноти за вторгнення до України.

Спецслужби дізналися від високопоставленого джерела – президент РФ відчув, що дії Заходу загострили ситуацію в Росії більше, ніж він міг собі уявити. Проте, які саме санкції сильно розлютили Путіна, невідомо.

Повідомляється, що поведінка Путіна стала "вкрай тривожною і непередбачуваною" останніми днями.