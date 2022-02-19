ОДКБ може направити своїх миротворців на Донбас – які умови

Цього року ОДКБ відзначилася розгоном антиурядових протестів у Казахстані / Колаж "Сьогодні"

Загострюючи обстановку на Донбасі, Москва може вимагати введення туди на тривалий термін своєї армії під виглядом миротворців. Це означає появу військових баз армії РФ на території самопроголошених республік, які зараз існують у Придністров'ї (Молдова), Південній Осетії (Грузія) та Абхазії (Грузія). Перша така пропозиція вже надійшла – генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ, де домінує Росія) Станіслав Зась запропонував ввести "миротворців" організації на Донбас.

Про це Зась заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

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Заява

"Гіпотетично можна собі це (розгортання миротворців – Ред.) уявити, якби була добра воля з боку України – адже це їхня територія – якби був мандат РБ ООН, і якби він був потрібен і таке рішення було підтримане всіма нашими урядами ", – зазначив Зась.

При цьому представник Білорусі в ОДКБ вважає, що Донбас не повернеться в управління Києва.

"Я не вірю, що зараз ситуація повернеться до того, що було, коли танки стояли на базах, а солдати в казармах. Цього не станеться. Стіл переговорів і домовитися про щось. Це нова реальність ", – сказав Зась.

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Обстановка