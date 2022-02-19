Держдума РФ готує засідання через загострення на Донбасі

У понеділок, 21 лютого, російський парламент розгляне питання ситуації в окупованому Донбасі, що може закінчитися черговим рішенням про необхідності визнати незалежність "Л/ДНР".
"На найближчому засіданні Державної Думи обговоримо ці питання (захисту жителів Донбасу – Ред.)" , – написав голова Держдуми В'ячеслав Володін у своєму телеграм-каналі.
Про риторику, яку слід очікувати на засіданні, можна здогадатися з публікації Володіна.
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"Замість занепокоєння за долі та життя людей політики західних держав намагаються виправдати поведінку Києва, повторюючи на нашу адресу, як мантру, загрози: якщо Росія стане на захист своїх громадян та співвітчизників, які проживають у "ДНР" та "ЛНР", ми оголосимо санкції небачених раніше масштабів. Правильно у цьому зв'язку висловитися. США та Євросоюз тільки про це і говорять останнім часом, дня не проходить без їхніх заяв", – написав Володін.
Санкції
Дасть свою відповідь Держдума і на санкції, які у широкому Форматі заготовив для РФ Захід. У цьому питанні Володін пропонує змиритися — санкцій не уникнути.
"До всіх прийшло розуміння: санкції проти Росії все одно будуть. Неважливо, робили ми щось чи ні, робитимемо чи ні: Вашингтон та Брюссель завжди придумають, у чому нас звинуватити. Причина в одному – вони хочуть зупинити розвиток нашої країни. Ми цього допустити не можемо ", – вважає Володін.
Обстановка
- У так званих "Л/ДНР" відбувається мобілізація дорослого населення. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують за неявку до військкомату.
- Перед цим 18 лютого самопроголошена влада ОРДЛО оголосила про евакуації мирного населення. Людей вивозять до Ростовської області Росії, де їх ніхто не чекає.
- Українська розвідка дізналася, що з метою проведення терактів, у яких потім звинуватять українців, до Донецьку прибули підрозділу "вагнерівців".
- Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Великобританії Лізз Трасс заявила, що у Лондоні розглядають варіант санкцій проти російських олігархів.