За вторгнення в Україну заплатять російські олігархи – санкції Лондона

Велика Британія готова на жорсткі санкції проти російських мільярдерів

Роман Абрамович та Алішер Усманов - одні з найбагатших жителів Лондона / Колаж "Сьогодні"

Лондон готовий відмовитися від припливу мільярдів до своєї країни, які привозять із собою російські олігархи. Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Великобританії Лізз Трасс заявила, що розглядають варіант санкцій проти російських олігархів у разі вторгнення армії РФ в Україну – їм анулюють візи. Також хочуть обмежити російському бізнесу доступ на ринки капіталів Сполученого Королівства.

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"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям, ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках ", – зазначила Трасс під час свого виступу з питання можливого вторгнення до України.

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Також міністр зазначила, що всі чудово розуміють, якою є кінцева мета президента Володимира Путіна.

"Реальність полягає в тому, що Росія хоче відмотати час до 90-х років... Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно. Ми повинні виявити свої сильні сторони, тому що Росія розуміє силу" , – зазначила Трасс під час свого виступу.

Санкції