Офіційно! Володимир Жириновський помер

Володимир Жириновський помер. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, госпіталізований з коронавірусом, таки помер. Йому було 75 років.
Про це повідомив голова Держдуми В'ячеслав Володін.
"Після тяжкої і тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський. Яскравий талановитий політик. Людина, яка глибоко розуміла, як влаштований світ і багато що передбачала. Його особистість така масштабна, що без неї важко уявити історію розвитку політичної системи сучасної Росії", – сказав Володін.
Про смерть Жириновського повідомляли і раніше
У РосЗМІ писали, що російський політик Володимир Жириновський помер 25 березня о 10:45, а останню добу він провів у комі. Проте цю інформацію спростував голова Держдуми В'ячеслав Володін. Він написав, що політик справді у тяжкому стані, але живий. Зокрема, про смерть Жириновського повідомляли Telegram-канали Mash і Звездач.
"Лідер партії ЛДПР помер на 76-му році життя після тривалої хвороби. Володимира Вольфовича госпіталізували з коронавірусом ще на початку лютого цього року. Політика кілька разів вводили у штучну кому. Останніми днями у Жириновського відмовили легені та почався септичний шок", – писали в Мережі.
У ЛДПР довго приховували хворобу Жириновського
Про тяжкий стан політика ЗМІ почали писати ще на початку лютого. Ще 9-го числа повідомляли, що він потрапив до реанімації у тяжкому стані й не впізнає рідних.
Однак у ЛДПР 10 лютого запевняли, що Жириновський почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".
"Голова ЛДПР щодня читає пресу, працює з документами, дає доручення телефоном. Незабаром він повернеться до повноцінної роботи – ми розраховуємо, що це відбудеться найближчим часом", – повідомляла пресслужба політсили.