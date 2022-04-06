Официально! Владимир Жириновский умер

Владимир Жириновский умер. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, все-таки умер. Ему было 75 лет.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, глубоко понимавший, как устроен мир и многое предсказывавший. Его личность так масштабна, что без него тяжело представить историю развития политической системы современной России", – сказал Володин.

О смерти Жириновского сообщали и раньше

В РосСМИ писали, что российский политик Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45, а последние сутки он провел в коме. Однако эту информацию опроверг глава Госдумы Вячеслав Володин. Он написал, что политик действительно в тяжелом состоянии, но живой. В частности, о смерти Жириновского сообщали Telegram-каналы Mash и Звездач.

"Лидер партии ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Владимира Вольфовича госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля этого года. Политика несколько раз вводили в искусственную кому. В последние дни у Жириновского отказало легкое и начался септический шок", - писали в Сети.