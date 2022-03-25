Олігархи безпорадні: Піонтковський сказав, хто скине Путіна

Піонтковський каже, що між ФСБ та президентом Росії є конфлікт / Колаж "Сьогодні"

Зміну політичного розкладу у Росії слід очікувати від військових. Розраховувати на олігархів не варто. Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на телеканалі Україна 24.

Переворот

"Я не бачу поки що ознак перевороту. Але будь-яка військова поразка, це завжди передумова військового перевороту. Тому ті перші контруспіхи, які ми бачимо від української армії останніми днями, звичайно, посилюють кількість питань, які військові в Москві ставлять одне одному, а ті, які можуть це зробити, звичайно, ставлять головнокомандувачу. Адже добре відомо, що військове командування генштабу було проти повномасштабного вторгнення. Тому аргумент військових "Ми ж вас попереджали" може звучати дедалі переконливіше. З кожним новим успіхом української армії можливість такого виступу зростає. Внутрішні зміни у російській верхівці можуть зробити лише військові. Усі дурні розрахунки на олігархів – це абсолютно безпорадні люди. Деякі з них зараз біжать, решта кидаються", – вважає Піонтковський.

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Ситуація у Росії