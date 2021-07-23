ООН звернулася до Китаю з проханням "пролити світло" на COVID-19

Як сказав заступник офіційного представника генсека ООН, країни повинні надати допомогу у вивченні коронавірусу

ООН просить Китай співпрацювати з ВООЗ / Фото: REUTERS/Yves Herman

ООН звернулася до Китаю, який недавно відмовився співпрацювати з ВООЗ, та іншим країнам, щоб ті допомогли вивчити питання походження коронавірусу.

Як сказав на брифінгу заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак, всі країни-члени ООН повинні співпрацювати з ВООЗ.

"ВООЗ керує цим процесом (вивченням COVID-19 – Ред.), і вони відповідають за те, як проводиться це розслідування. Ми просимо всі країни-члени (ООН – Ред.), в тому числі Китай, повністю співпрацювати з ВООЗ", – сказав Фархан Хак.

Він зазначив, що сподівається на розуміння країн, їх допомогу і підтримку ВООЗ.

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До речі, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

Також ми писали про те, що в квітні цього року кількість міжнародних турпоїздок на 86% менше, ніж в попередньому. Однак в травні цей розрив скоротився до 82% – тобто ситуація починає покращуватися.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що 21 липня в світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 осіб. До цього найбільший показник був 28 січня – 17 -116.