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У світі зафіксували новий "рекорд" по смертності від COVID-19

23 липня 2021 8:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За весь час у світі померли 4,13 млн пацієнтів з коронавірусом

Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії. REUTERS/Danish Siddiqui

Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії. REUTERS/Danish Siddiqui

21 липня у світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 людей.

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Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я 23 липня.

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Усього з початку пандемії у світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед COVID-пацієнтів. 22 липня, за попередніми даними, померло 8644 пацієнти з COVID-19.

Статистика по коронавірус. Скріншот

Зазначимо, що за весь час у світі підтвердили майже 192 млн випадків коронавірусу.

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Найбільше хворих у таких країнах:

  • США (33,9 млн);
  • Індія (31,3 млн);
  • Бразилія (19,4 млн);
  • Росія (6,1 млн);
  • Франція (5,8 млн).

Нагадаємо, шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта" виявили в Олександрівській лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

У всіх шести людей, які надходили в Олександрівську лікарню – стан середнього та тяжкого ступеня. Два пацієнти були в реанімації. Більшість з них останнім часом були в Росії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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