У світі зафіксували новий "рекорд" по смертності від COVID-19

За весь час у світі померли 4,13 млн пацієнтів з коронавірусом

Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії. REUTERS/Danish Siddiqui

21 липня у світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 людей.

Реклама

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я 23 липня.

Читайте також: Як захиститися від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" – експерт МОЗ дала поради

Усього з початку пандемії у світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед COVID-пацієнтів. 22 липня, за попередніми даними, померло 8644 пацієнти з COVID-19.

Статистика по коронавірус. Скріншот

Зазначимо, що за весь час у світі підтвердили майже 192 млн випадків коронавірусу.

Реклама

Найбільше хворих у таких країнах:

США (33,9 млн);

Індія (31,3 млн);

Бразилія (19,4 млн);

Росія (6,1 млн);

Франція (5,8 млн).

Нагадаємо, шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта" виявили в Олександрівській лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

У всіх шести людей, які надходили в Олександрівську лікарню – стан середнього та тяжкого ступеня. Два пацієнти були в реанімації. Більшість з них останнім часом були в Росії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта