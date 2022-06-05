Змарнілий і весь у зморшках. Путін із бункера погрожує Україні новими ударами (фото)

Володимир Путін знову погрожує Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін погрожує Україні новими ударами. За його словами, якщо наша країна чинитиме опір, то Росія застосовуватиме свої засоби ураження. Глава держави-агресора заявив, що таких засобів у них достатньо.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

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Погрози Путіна

Володимир Путін дав нове інтерв'ю пропагандистському каналу не з Кремля, а з бункера, де ховається. Це видно по обстановці позаду та меблях на відео.

Так, президент РФ каже, що Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

"Але якщо вони поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки та застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдаємо", – сказав Путін.

До речі, у новому інтерв'ю президент Російської Федерації виглядає не в найкращому стані. На його обличчі помітні зморшки, хоча нещодавно він з'являвся на публіці з "ідеально гладким обличчям", у яке коле ботокс.

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Путін у новому інтерв'ю зі зморшками

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Путін без зморшок

Ранкові ракетні удари по Києву

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони прогриміли близько 6-ї ранку.

Також вибухи було чути у Броварах та Васильківському районі. Повітряну тривогу було оголошено о 5-й ранку. Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

Наразі жертв унаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Крім того, вранці над Обухівським районом Київської області силами ППО збито російську ракету. Попередньо – травмованих та руйнувань немає.

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